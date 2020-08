MERCATO - Manchester United accélère pour Jadon Sancho. Selon Bild, les Red Devils sont prêts à verser les 120 millions d'euros réclamés par le Borussia Dortmund. Mais à une condition : le faire... en trois fois.

Le plus gros coup de ce mercato estival millésime 2020 se trouve peut-être sur l'axe Manchester-Dortmund. Depuis des semaines, United et le Borussia négocient en effet le transfert de Jadon Sancho, cible prioritaire des Red Devils. Et visiblement, le dénouement est proche. Selon Bild, le club de Paul Pogba est enclin à payer le prix fixé par le BvB, qui serait de... 120 millions d'euros. Mais à une condition.

Depay, le remplaçant de Sancho au BvB ?

Toujours d'après le quotidien allemand, les dirigeants de Manchester United souhaitent en effet verser cette somme en trois fois. Le deal serait ainsi le suivant : 70 millions d'euros cet été, 30 millions d'euros en 2021 et 20 millions en 2022. Si le club allemand serait tenté d'accepter cette proposition, il souhaite toutefois finaliser cette vente avant le 10 août prochain. C'est à cette date que le BvB part en stage en Suisse. Un éventuel transfert de Sancho serait donc à finaliser avant cette deadline. En Angleterre, Sky Sports confirme que United travaille actuellement sur la structure du paiement. Un signe que le dossier est en bonne voie.

Vendredi dernier, le même quotidien Bild annonçait que Memphis Depay, de retour à la compétition avec l'OL, figurait dans la liste de Dortmund en cas de départ de Sancho cet été. Attention donc au coup de billard à trois bandes.

