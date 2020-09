Donny Van de Beek a longtemps été attendu du côté du Real Madrid. Mais finalement le milieu international néerlandais de 23 ans va poursuivre sa carrière en Premier League. Manchester United a annoncé ce mercredi avoir officiellement engagé le désormais ex-joueur de l'Ajax Amsterdam pour les cinq saisons à venir plus une année en option. Nul doute que son association au milieu avec Paul Pogba et Bruno Fernandes devrait faire des étincelles.

" Pour moi, c'est une opportunité incroyable de rejoindre ce club qui a une telle histoire , a déclaré Donny Van de Beek sur le site officiel des Red Devils. Je suis prêt à passer un nouveau palier dans ma carrière en jouant au plus haut niveau. Pour cela, il n'y pas mieux que Manchester United. Le milieu de terrain de cette équipe est l'un des meilleurs au monde. Je peux beaucoup apprendre tout en apportant mes qualités ."

Après Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Matthijs de Ligt (Juventus) la saison passée, l'Ajax Amsterdam perd un nouveau joueur phare de son épopée de 2019 en Ligue des champions. Un joueur qui n'a pas relâché la pression, un an après avoir atteint les demi-finales de la C1. En 2019-2020, le milieu de terrain néerlandais a marqué 10 buts et offert 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Comme ses deux ex-compères, Donny Van de Beek devra prouver qu'il peut s'imposer dans un top club européen.