"Il fait partie des joueurs importants de ce club. On a eu beaucoup de chance de le faire venir, la carrière qu’il a eue, tout ce qu’il a fait… Pour moi, la position du club est claire." En novembre dernier, Zinedine Zidane s'était montré on ne peut plus clair sur l'avenir de Raphaël Varane. Si l'entraîneur du Real Madrid n'a certainement pas changé depuis, le défenseur français, lui, voit le temps défiler... et son contrat toujours pas prolongé. Pour rappel, ce dernier expire l'an prochain.