Nul doute que cette vidéo qui tourne en boucle depuis ce lundi en Angleterre va faire remonter la cote de José Mourinho. Alors que la Premier League a été suspendue à cause de la pandémie du Covid-19 qui touche toute l'Europe, l'entraîneur de Tottenham a passé la journée avec Love your Doorstep et Age UK London. Le coach portugais a aidé les associations britanniques à distribuer de la nourriture et des produits de première nécessité à des personnes âgées alors que le coronavirus paralyse la vie quotidienne de la population.

Sa popularité devrait sûrement remonter en flèche ces prochaines heures en Grande-Bretagne. Car sur le plan sportif, José Mourinho n'est plus le Special One qui sévissait partout en Europe dans les années 2000. Poussé une nouvelle fois vers la sortie par Chelsea en décembre 2015 (ndlr : il avait déjà été licencié en 2007), l'entraîneur de 57 ans n'a pas réussi à offrir la Premier League à Manchester United malgré son sacre en Ligue Europa en 2017. Avec Tottenham, José Mourinho a été sorti dès les huitièmes de finale de C1 par Leipzig.