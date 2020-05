PREMIER LEAGUE - C'est désormais officiel : le championnat d'Angleterre reprendra ses droits le 17 juin prochain. Les deux matches en retard, Aston Villa - Sheffield United et Manchester City - Arsenal, seront les deux premières affiches avant une journée complète à partir du 19 juin.

Le championnat anglais reprendra ses droits le mercredi 17 juin avec deux matches au programme : Aston-Villa - Sheffield United et Manchester City - Arsenal. Un autre match pourrait être joué le vendredi 19 juin, puis le reste de la journée de championnat serait échelonné pendant le week-end. Mais pour l'heure le programme détaillé des autres rencontres de reprise n'a pas encore filtré.

Premier League Adjoint de Guardiola ? Kompany préfère continuer à jouer à Anderlecht IL Y A 6 HEURES

The Daily Telegraph précise également que le calendrier complet aurait déjà été envoyé aux vingt clubs de Premier League, qui vont se réunir ce jeudi en assemblée générale. Les décideurs du football anglais auraient par ailleurs fixé le week-end du 1er et 2 août, et la finale de la FA Cup une semaine plus tard, pour conclure la saison 2019-2020, stoppée actuellement à la 29e journée.

Après la Bundesliga, dont la reprise a été actée mi-mai, et la Liga qui reprendra la semaine du 8 juin, la Premier League sera donc le troisième grand championnat européen à reprendre ses droits, en attendant la Serie A, après plus de deux mois d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus.

Premier League Au tour de l'Angleterre : la Premier League reprendra le 17 juin HIER À 14:24