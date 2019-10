Le pire est peut-être évité. Sorti sur blessure avec un masque à oxygène après une mauvaise réception face à Brighton ce samedi (3-0), Hugo Lloris n’a pas de fracture selon les premières informations de nos confrères de Nice-Matin. Les premier examens passés ce samedi ont ainsi écarté l’hypothèse d’une fracture même si le capitaine français a été plâtré.

En revanche, une grosse luxation du coude est belle et bien présente. Des examens complémentaires doivent encore être effectués par le Français pour connaître l’état des ligaments. A cette heure, la durée de son indisponibilité est encore inconnue. Mais le champion du monde tricolore a d’ores et déjà déclaré forfait pour le rassemblement des Bleus pour les rencontres en Islande et contre la Turquie, laissant sa place à Mike Maignan.