La polémique continue d'enfler en Angleterre. Auteur d'un tweet controversé à propos de Benjamin Mendy, son coéquipier à Manchester City, Bernardo Silva est désormais visé par une enquête pour "racisme" de la part de la Fédération anglaise. L'international portugais, qui voulait chambrer son ami, l'avait comparé à l'effigie noire des sucreries espagnoles Conguitos. Une publication rapidement supprimée.

"Ils plaisantent tout le temps"

"On ne peut même plus plaisanter avec un ami de nos jours", écrivait Bernardo Silva dans la foulée. Interrogé sur cette affaire après la victoire de City contre Preston (3-0), mardi en League Cup, Pep Guardiola, l'entraîneur du club anglais, a pris la défense de son joueur. "Bernardo est l’une des personnes les plus charmantes rencontrées dans ma vie. Il parle quatre ou cinq langues. C’est le meilleur moyen de comprendre à quel point il est ouvert d’esprit. Mendy est comme un frère pour lui", assure l'Espagnol dans des propos relayés par The Independent.

"Il existe de nombreuses situations avec des blancs qui ressemblent à des personnages de dessins animés (...) Ils plaisantent tout le temps, poursuit-il. Si la FA veut discuter avec Silva, Bernardo sera ouvert à la discussion. Mais vous devez d'abord savoir de quelle personne vous parlez. Si quelque chose se produit, ce sera une erreur car Bernardo est une personne exceptionnelle. Cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau ou la nationalité."