Pogba a vu Zidane à Dubaï : la presse britannique publie un cliché de la rencontre

Le hasard fait parfois bien les choses. Parti du côté de Dubaï pour soigner sa cheville, Paul Pogba y a rencontré un certain... Zinedine Zidane, qui assistait quant à lui à la Dubaï Al In Sports conférence. Les deux hommes, qui se sont envoyés des messages plus ou moins directs lors du dernier mercato estival, en ont ainsi profité pour avoir une discussion d'une dizaine de minutes. Cette dernière a été immortalisée par un cliché publié par deux quotidiens britanniques : le Daily Star et le Daily Mirror.

On y voit ainsi l'entraîneur du Real Madrid échangeant avec le champion du monde 2018, qu'il souhaitait recruter l'été dernier. Mais Manchester United, qui ne voulait aucunement se séparer de son joueur, avait alors fixé un prix (très) élevé. Malgré la volonté de Pogba, qui n'a jamais caché son désir d'aller voir ailleurs, le transfert ne s'était pas réalisé. L'histoire ne dit pas si "ZZ" et "la Pioche" ont abordé le sujet lors de leur rencontre fortuite (?) à Dubaï.