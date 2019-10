Porté par ses jeunes, Chelsea s'impose à Southampton et remonte à la cinquième place. Tammy Abraham (22 ans), Mason Mount (20 ans) et Callum Hudson-Odoi (19 ans) ont ainsi tous été décisifs cet après-midi. Les deux premiers ont marqué, le troisième a délivré une passe décisive et obligé Gunn à un arrêt primordial (49e). Mais c'est bien le gardien des Saints qui a précipité la chute des siens. Sur une passe en profondeur d'Hudson-Odoi vers Abraham, le gardien a complètement manqué sa sortie avant de se faire lober par l'Anglais (1-0, 17e).

C'est également lui qui est à l'origine du deuxième but des Blues en ratant sa relance, permettant ainsi à Willian de récupérer le ballon à 30 mètres suite à une tête de Bednarek directement sur le Brésilien. Après un relais avec Jorginho, il a envoyé Mount doubler la mise d'une frappe puissante au premier poteau (2-0, 24e). À cinq minutes de la mi-temps, N'Golo Kanté a redonné deux buts d'avance aux siens d'une frappe lointaine déviée par Höjbjerg et qui a pris Gunn à contre-pied (3-1, 40e). Car si l'attaque fonctionne parfaitement, ce n'est pas le cas de la défense.

Batshuayi finit le travail

Yan Valéry s'est facilement infiltré entre quatre joueurs avant de centrer pour Danny Ings qui a réduit le score (2-1, 30e). Dans les arrêts de jeu de la première période, Tomori aurait pu remettre les Saints une nouvelle fois dans le match en manquant sa passe en retrait. Ce même Ings en a profité mais Jorginho a supplée Arrizabalaga pour sauver les siens (45e+1). Beaucoup moins tranchante après la pause, la formation de Ralph Hasenhüttl n'a plus jamais inquiété la dix-septième défense de Premier League. Michy Batshuayi a inscrit un dernier but en toute fin de match après un très bon service de Christian Pulisic (4-1, 89e).

Toujours sans victoire à domicile, Southampton glisse à la seizième place du classement alors que Chelsea, nouveau cinquième, revient à deux points de Manchester City (battu par Wolverhampton). Avec le huitième but de Tammy Abraham et le premier de Michy Batshuayi, Olivier Giroud, qui n'a pas les faveurs de Frank Lampard, ne devrait pas retrouver du temps de jeu immédiatement. De mauvaise augure en vue de l'équipe de France alors que Didier Deschamps a tiré la sonnette d'alarme.