Manchester United se rapproche toujours plus du néant. En déplacement à Saint James' Park pour le compte de la huitième journée de Premier League, les Red Devils se sont inclinés dimanche face à Newcastle (1-0), 19e avant cette rencontre, au terme d'une prestation extrêmement pauvre. En crise de résultats depuis le début de saison, les Magpies ont trouvé la lumière sur un but du jeune Matthew Longstaff, qui faisait sa première apparition en Premier League. Les hommes de Steve Bruce reviennent à un petit point de leur victime du jour, qui enchaîne un troisième match sans victoire en championnat, et un troisième nul cette semaine.

Voilà ce que peut donner un match d'équipes malades. De la crainte, des approximations, un manque de lucidité dans les choix et de prises de risque. D'un côté Newcastle, sous grosse pression et avant-dernier sur les coups de 17h30, dimanche. De l'autre Manchester United, privé de nombreux cadres dont Victor Lindelöf était le dernier en date, et déjà accroché deux fois cette semaine sans convaincre dans le jeu. Et au final, un match pauvre.

Longstaff a fait le boulot

C'est à vingt minute du terme que Matthew Longstaff, aligné pour la première fois de sa carrière en Premier League (aux côtés de son frère Sean), a décidé d'éclairer cet après-midi bien terne. D'une frappe pure, le joueur de 19 ans est venu délivrer tout un stade et un club, concluant une action initiée par un Saint-Maximin très remuant (1-0, 72e). Il ne se passera plus rien ensuite. Avant cela, c'est déjà lui qui s'était offert la plus belle occasion des siens, d'une belle frappe sur la barre (28e).

En face, Harry Maguire a manqué le cadre de la tête dans une position idéale, aux six mètres (45e), ratant l'occasion de mettre les siens dans une position inespérée avant le retour aux vestiaires. Bien trop peu pour espérer un autre dénouement dans cette rencontre. Cette troisième défaite de la saison en championnat vient donc fragiliser un peu plus Ole Gunnar Solskjaer, qui semble démuni. Pour sa 400e sur un banc de Premier League, Steve Bruce s'est lui offert une sacrée bouffée d'oxygène.