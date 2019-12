Un calvaire pour la dernière des intérimaires. Alors que Carlo Ancelotti et Mikel Arteta, fraîchement nommés entraîneurs d’Everton et Arsenal, prendront leurs fonctions dimanche, Toffees et Gunners se sont séparés sur un médiocre match nul samedi (0-0), en ouverture de la 18e journée de Premier League. Un point beaucoup plus positif pour Everton – qui n’a plus perdu depuis début décembre – que pour Arsenal, qui voulait se relever de sa claque face à Manchester City (0-3). Le club londonien est neuvième, à six points du Top 4.

Qu’avaient Ancelotti et Arteta en tête, dans les tribunes de Goodison Park, à la vue de ce bien triste spectacle ? Beaucoup d’idées, certainement. Mais forcément la sensation que la tâche qui les attend est immense. Samedi, c’est bien un match de seconde partie de tableau qu’ont livré les deux équipes. Gylfi Sigurdsson a frappé un bon coup franc (19e), Pierre-Emerick Aubameyang a buté sur Jordan Pickford à bout portant (51e). Mais à part ça, aucune occasion franche n’a fait se lever les foules.

Arsenal sans Özil, Lacazette et Pépé au coup d’envoi

Pour sa dernière comme numéro un, Freddie Ljungberg avait décidé de faire confiance aux jeunes. Pas de Mesut Özil dans le groupe, Nicolas Pépé et Alexandre Lacazette sur le banc : Arsenal alignait son plus jeune onze en championnat depuis 2011. Mais les baby Gunners n’ont rien changé aux difficultés du club londonien, toujours aussi incapable de faire du jeu. Et qui a dû attendre la 44e minute pour frapper au but.

En face, Everton s’est montré un peu plus menaçant, sans briller pour autant. Duncan Ferguson, satisfait au coup de sifflet final, pourra se targuer d’être resté invaincu en Premier League durant son court mandat, battant Chelsea (3-1) et accrochant Manchester United (1-1) et Arsenal (0-0). Trois gros, serions-nous tentés de dire. Mais depuis plusieurs semaines, les Gunners ont le visage de l’une des pires équipes de leur championnat. Pas d’un membre du Top 4.