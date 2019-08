Il y avait de quoi être un peu surpris cet été quand Ole Gunnar Solskjaer a dessiné ses premières compositions d'équipe pendant la préparation. Anthony Martial, qui n'a pas manqué un match, a été invité à prendre l'axe de l'attaque quand Marcus Rashford a été le plus souvent exilé sur une aile. Le buteur anglais demeure un joueur très important chez les Red Devils (le plus décisif, peut-être) mais c'est désormais à son compère français qu'il convient d'occuper la zone centrale offensive.

Les dernières saisons, Anthony Martial officiait surtout sur l'aile gauche, un poste qu'il affectionne moins mais avec lequel il doit composer depuis ses débuts au haut niveau : parfois à Monaco, avec les Red Devils, donc, et aussi en équipe de France. Il faut le répéter : voir le joueur de 23 ans débuter cette saison dans la peau d'un avant-centre pur a quelque chose, sinon de révolutionnaire, d'assez nouveau.

Vidéo - Appel en profondeur et toile du gardien : Martial a guidé United 01:01

" Il a déjà été très bon dans l'axe "

"C'est un réel plaisir de retrouver un rôle plus axial, s'est réjoui le principal intéressé samedi, dans des propos rapportés par Metro. J'espère pouvoir aider l'équipe à ce poste en marquant de nombreux buts." Depuis son arrivée (en grandes pompes) dans le Nord de l'Angleterre, à l'été 2015, Martial n'en a pas marqué beaucoup, justement, des buts. Son record en championnat (11) date de sa toute première campagne (2015-2016), exercice durant lequel il avait régulièrement évolué dans l'axe, contre 4 en 2016-2017, 9 en 2017-2018 et 10 la saison passée.

"Il avait déjà été très bon dans l'axe lors de sa première saison au club", affirmait d'ailleurs Solskjaer fin juillet, après la victoire en amical contre Tottenham (2-1) lors de laquelle Martial avait marqué. Ces trois dernières saisons, malgré un bilan chiffré qui pourrait être qualifié d'honorable, l'ex-Monégasque est loin d'avoir pris son envol. Les causes ? Des soucis extra-sportifs, un manque d'investissement à l'entraînement ou encore certaines de ses prestations jugées insuffisantes sur les rectangles verts qui ont clairement freiné sa progression dans la Perfide Albion ou en Bleu.

Autre cause, davantage à imputer à sa direction : Martial a dû composer ces trois dernières années avec les arrivées de Zlatan Ibrahimovic (2016-2017) et de Romelu Lukaku (2017-2019), se faisant déposséder de l'axe de l'attaque ainsi que de "son" numéro 9 par le Suédois puis le Belge. Tout un symbole.

Vidéo - Manchester United - Solskjaer évoque le repositionnement de Martial 00:27

L'année ou jamais

Cet été, l'international tricolore a donc récupéré l'axe mais aussi le célèbre numéro avec le départ de Lukaku vers l'Inter Milan. "Maintenant que j'ai repris le numéro 9, il (Solskjaer, ndlr) m'a dit que j'avais de nombreuses responsabilités et que je devais marquer des buts", a confessé Martial, au sujet d'un entraîneur qui semble beaucoup croire en lui. "Anthony peut être un attaquant de classe mondiale, disait le Norvégien mi-juillet. Vous pouvez demander à Nemanja (Matic, ndlr), à l'entraînement son attitude est vraiment remarquable. Il travaille pour l'équipe. Il a toujours eu les qualités, le talent, il va marquer des buts."

Autant dire que le contexte a rarement été aussi favorable pour le Français à Manchester, puisqu'hormis la confiance et le nouveau rôle qui lui sont accordés, il n'aura a priori que Marcus Rashford comme concurrent dans l'axe, joueur avec lequel il est même susceptible d'être associé par moments dans un 4-4-2 en losange apprécié par Solskjaer. Lors du mercato, les Red Devils ont bien un temps été crédités d'un intérêt pour Paulo Dybala ou encore Mario Mandzukic, deux joueurs qui auraient pu d'une manière ou une autre avoir une incidence sur le rôle joué par Martial cette saison, mais personne n'est venu remplacer numériquement Lukaku dans le Nord de l'Angleterre.

Après une sixième place de championnat décrochée en mai dernier, synonyme de Ligue Europa, et un marché estival relativement calme, Manchester United cherchera d'abord à rallier le top 4 en fin de saison avant d'aller titiller Manchester City et autre Liverpool pour un éventuel titre. Une pression moindre qui confine au contexte idéal pour un élément ayant besoin de retrouver des repères et de la confiance. Reste à savoir si Anthony Martial saura en profiter.