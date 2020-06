PREMIER LEAGUE - Anthony Martial était en feu mercredi. L'attaquant français a signé le premier triplé de sa carrière en Premier League pour guider Manchester United à la victoire face à Sheffield United (3-0) à Old Trafford. Les Red Devils reviennent provisoirement à deux longueurs de Chelsea dans une course à la Ligue des champions toujours plus passionnante.

Dans la course à la Ligue des champions, Manchester United peut compter sur Anthony Martial. Auteur d’une superbe prestation, l’attaquant des Red Devils a été l’homme du match face à un concurrent aux places européennes, Sheffield, en inscrivant son premier triplé en Premier League (3-0). Un succès tranquille pour les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer. Ils reviennent provisoirement à deux points de la 4e place occupée par Chelsea, qui jouera Manchester City ce jeudi.

Sept ans que les fans de Manchester United n’avaient plus vu cela. En marquant trois buts face à Sheffield, Anthony Martial a mis fin à une longue disette du côté d’Old Trafford, où aucun Red Devils n'avait inscrit trois buts dans le même match en championnat depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Fer de lance d’une équipe qui aura déroulé un beau football, malgré quelques sautes de concentration en défense, l’ancien Monégasque a permis à son équipe d’enchaîner un 13e match sans défaite, toutes compétitions confondues.

Rashford maladroit, Pogba titulaire et en forme

Un succès important face à un adversaire direct dans le haut de tableau, même si Sheffield, ex-deuxième meilleure défense de Premier League, vit une reprise compliquée, avec 6 buts encaissés lors des deux derniers matches. Manchester a rapidement pris les devants, Martial reprenant de près un centre de Rashford suite à un cafouillage sur une touche (1-0, 7e). Le Français a en plus été altruiste, offrant un ballon en or à l’international anglais dans la foulée, sauf que Rashford, seul face au but, a tiré à côté (13e).

Ce dernier, décidément pas en veine devant le but, à l’image de sa reprise manquée ensuite sur un superbe service de Paul Pogba (20e), a pu se reposer sur l’efficacité du numéro 9 mancunien. Juste avant la mi-temps, le joueur à 80 millions d'euros a repris un centre de Wan-Bissaka du droit pour donner de l’air à United (2-0, 44e). Puis en fin de rencontre, alors que les coéquipiers de Bruno Fernandes maîtrisaient le match face à un Sheffield maladroit, Martial - sur un service sublime de Rashford - a parfaitement piqué son ballon devant Simon Moore pour parachever son chef d’œuvre (3-0, 74e).

Les Wolves s'accrochent

Une belle victoire, qui confirme l’élan des hommes en rouge, déjà bons face à Tottenham pour la reprise malgré le résultat nul (1-1). Chelsea sent désormais le souffle des Diables sur sa nuque, mais il faudra aussi compter sur Wolverhampton, à égalité de points avec Manchester après sa courte victoire face à West Ham dans le même temps (1-0), grâce au 15e but en Premier League de Raul Jimenez.

Une défaite qui fait mal à West Ham puisqu’Aston Villa a pris un point important sur la pelouse de Newcastle (1-1), qui lui permet de revenir, avec 27 unités, à la hauteur des Hammers, premiers non relégables. Enfin, Everton s’est imposé d’une courte tête face à Norwich (0-1), bon dernier et qui entrevoit un peu plus chaque journée un retour en D2.

