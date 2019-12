A peine cinq minutes après avoir noué sa cravate de costume d’entraîneur-en-chef et voilà que Duncan Ferguson se débraillait déjà pour fêter un premier but. Parfaitement servi par Djibril Sidibé, Richarlison n’a pas hésité un instant avant de fusiller Arrizabalaga d’une tête rageuse (5e) pour récompenser son club de l'énergie mise sur la pelouse dès le coup d'envoi de la rencontre. Certainement au courant que les Blues n’ont jamais réussi à gagner après avoir encaissé l’ouverture du score cette saison, les Toffees ont alors continué d’attaquer.

Richarlison, encore lui (11e) et Cavert-Lewin (15e , 27e) ont bien failli faire mettre un genou à terre aux joueurs de Frank Lampard incapables de passer la dernière ligne de Toffees complètement transcendés par l'évènement. De retour aux vestiaires après avoir produit 45 minutes de football très séduisant, une chose était sûre : les deux équipes n’allaient pas en rester là.

Revenus de la pause avec la même agressivité, si ce n'est plus, les Toffees ont voulu vérifier si Chelsea avait retenu la leçon du début de première période. C’est ainsi que sur un long ballon venant de l’arrière, Calvert-Lewin a profité d’une erreur d’appréciation de Kurt Zouma pour se retrouver seul au duel avec Kepa et marquer le but du break d’un parfait plat du pied (49e). C’en était trop pour les Blues, et surtout pour Kovacic, qui a pris un malin plaisir à laver cet affront en relançant Chelsea d’une reprise de volée de l’extérieur de la surface (52e) pour s’offrir son premier but sous le maillot londonien.

Chelsea manque le coche

Il n’en fallait pas plus pour emballer un match déjà emballant, en faisant entrer les deux équipes dans une période d’attaque-défense complètement folle, ponctuée par une multitude d’occasions. Schneiderlin (57e), Walcott (58e), Kovacic (63e), Mount (64e), Davies (72e), Christensen (78e), Azpilicueta (80e)… les tirs ont fusé de toutes parts, ne laissant aucun répit aux presque 40.000 spectateurs du Goodison Park, ravis d’avoir dépensé leurs livres pour assister à tel spectacle.

C'est alord que, profitant d’un petit moment d’accalmie, Arrizabalaga a semblé relâcher la pression, manquant totalement sa relance en direction de Zouma. Surgissant à toute vitesse, Calvert-Lewin s’est empressé de convertir ce cadeau de noël avant l’heure afin de s’offrir un doublé (84e) qui allait clore les débats et sortir les Toffees de la zone rouge.

Pour son galop d’essai suite à l’éviction de Marco Silva, le moins que l'on puisse dire est que Duncan Ferguson a réussi le test haut la main. Jusqu’à prouver que l’ancien attaquant de la maison serait finalement bien plus qu’un simple intérimaire ? Premier élément de réponse dimanche prochain, sur la pelouse de Manchester United, qui doit être prévenu.