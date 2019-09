Orphelin d’Alexandre Lacazette, toujours blessé à la cheville gauche, Arsenal s’en est remis à Pierre-Emerick Aubameyang pour venir à bout, au terme d’un match décousu, d’Aston Villa sur la pelouse de l’Emirates Stadium (3-2). Menés par deux fois après des réalisations de John McGinn (20e) et de Wesley Moraes (60e), les Gunners, pourtant réduit à 10 après l’expulsion de Maitland-Niles juste avant la pause, ont d’abord réagit par Nicolas Pépé, sur penalty (59e), avant de voir Calum Chambers (81e) et enfin PEA, sur coup franc, offrir la victoire aux Canonniers (84e). Ce succès, le premier en Premier League pour Arsenal depuis le 17 août permet aux hommes d’Unai Emery de remonter à la 4e place, à égalité de point avec Leicester, 3e. Les Villans enchainent eux un troisième match sans victoire et pointent désormais au 18e rang.

