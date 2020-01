Un retour express. Le 5 octobre dernier, Hugo Lloris sortait blessé face à Brighton en Premier League, et laissait craindre le pire au vu des images et de sa souffrance. Mais trois mois et demi après sa luxation du coude gauche, le portier français de Tottenham est de retour à la compétition. Le capitaine des Bleus a été titularisé dans la cage des Spurs par José Mourinho à l'occasion de la réception de Norwich mercredi soir (20h30) lors de la 24e journée.

Lloris avait fait son retour à l'entraînement vendredi dernier. Moins d'une semaine plus tard, l'ancien Lyonnais tentera de redonner de la solidité à une formation qui ne gagne plus depuis quatre matches en championnat. Et, à titre personnel, de reprendre confiance.