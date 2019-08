"Ces prochaines semaines, des représentants de Twitter vont rencontrer Manchester United, Kick It Out (une organisation luttant contre les discriminations dans le football, ndlr) et n'importe quels membres de la société civile intéressés pour écouter comment Twitter travaille activement pour combattre les discriminations racistes contre certains footballeurs au Royaume-Uni", a indiqué le réseau social dans un communiqué.

"Nous avons toujours maintenu un dialogue ouvert et sain avec nos partenaires, mais nous savons que nous devons mieux faire pour protéger nos utilisateurs. Les comportements racistes n'ont pas leur place sur notre plateforme et nous les condamnons fortement."

L'appel au boycoot des réseaux

Paul Pogba a été la cible de commentaires racistes après son penalty raté contre Wolverhampton, lundi soir en Premier League, qui a privé son équipe de la victoire (1-1). C'est le troisième joueur en une semaine à en être la cible à la suite d'un penalty manqué, après l'attaquant de Chelsea Tammy Abraham et le joueur de Reading, en deuxième division anglaise, Yakou Meite.

Son équipier mancunien Harry Maguire avait réclamé mardi que Twitter et Instagram soient plus actifs contre les "trolls pathétiques". Il a été suivi peu après par un appel du sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre, Phil Neville, au boycott des réseaux sociaux par les joueurs de foot. Depuis 2018, le nombre de comptes suspendus 24 heures après un signalement sur Twitter a été multiplié par trois.