PREMIER LEAGUE - L'entraîneur de Tottenham José Mourinho a estimé jeudi que reprendre le football serait "bon pour tout le monde", alors que la Premier League élabore un plan pour tenter de reprendre sa saison à partir de mi-juin.

"Le football me manque", a admis José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, ce jeudi. ''Si nous parvenons à jouer les neuf journées qu'il reste, ce sera bon pour tout le monde. Ce sera bon pour le football et pour la Premier League", a-t-il assuré à Sky Sports. Tottenham fait partie de la poignée de clubs de l'élite qui ont rouvert leur centre d'entraînement aux joueurs, mais sur la base de séances individuelles avec des restrictions très fortes et des contacts inexistants.

Si des championnats comme la Belgique, les Pays-Bas ou plus récemment la France ne comptent plus finir la saison actuelle, la Premier League, à l'arrêt depuis le 9 mars, travaille sur un scénario baptisé "Project Restart", bien que la Grande-Bretagne soit l'un des pays les plus durement touchés avec plus de 26.000 morts. Ce plan verrait les clubs reprendre formellement l'entraînement le 18 mai et le reste du championnat se disputer du 8 juin au 27 juillet.

Pour Mourinho, un stade ne sera jamais vrai vide

Ces matches se dérouleraient à huis clos et probablement dans un nombre limité de stades où les conditions sont plus propices pour maintenir autant que possible une distanciation sociale. "J'aime à penser que le football n'est jamais réellement à huis clos", a jugé le Special One. "Avec les caméras (de télévision), cela veut dire que des millions et des millions de gens regardent. Donc si un jour on doit rentrer dans un stade vide, il ne sera pas vide, pas du tout", a-t-il poursuivi.

Cette pause inattendue aura fait du bien aux Spurs qui pourraient compter sur les retours de blessure de Harry Kane, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn et Son Heung-min, qui en a profité pour faire son service militaire en Corée du sud. "C'est une chose de ne plus être blessé, mais c'en est une autre que d'être prêt à jouer au football", a cependant averti Mourinho. "Nous devons attendre l'autorisation officielle pour reprendre l'entraînement collectif avant de voir s'ils peuvent revenir à leur niveau de compétition".

