Liverpool a mis son calendrier à jour, ce mercredi à Londres. Et l’écart avec Manchester City en tête de la Premier League a encore augmenté de trois points. Car les Reds, qui comptent désormais 19 unités d’avance sur les Citizens, ont dominé West Ham dans un match en retard comptant pour la 18ème journée (0-2). Salah a marqué sur penalty et délivré une passe décisive pour Oxlade-Chamberlain. Les Hammers restent à la 17ème place.

Sans Mané, blessé lors de la dernière journée à Wolverhampton, Jürgen Klopp avait décidé de faire confiance à Divock Origi pour remplacer le Sénégalais. Un choix gagnant de la part de l’entraîneur du club de la Mersey. Son habituel remplaçant a obtenu un penalty pour une faute de Diop. Salah a transformé la sentence et inscrit son 12ème but de la saison en Championnat (0-1, 35e).

Le record de City se rapproche

Sans avoir une tonne d’occasions, le leader a logiquement rejoint les vestiaires avec ce but d’avance. Celui du break est arrivé rapidement. Sur un contre après un corner pour West Ham, Salah a parfaitement lancé Oxlade-Chamberlain d’un extérieur du pied. Le milieu anglais a battu un Fabianski laissé à l’abandon (0-2, 53e).

Le score n'a plus bougé, même si les deux formations ont eu des opportunités. Alisson a été vigilant (55e, 71e et 85e) et il a été sauvé par son poteau sur un dégagement… d’Alexander-Arnold (71e). Les Reds aussi ont touché le poteau par l’intermédiaire de Salah, dans tous les bons coups (78e). Mais l’essentiel a été fait pour le probable futur champion d’Angleterre, qui a signé sa 15ème victoire consécutive en Premier League. Le record de Manchester City (18) n’est plus très loin pour ce Liverpool jamais rassasié.