Tout va pour le mieux à Liverpool. Les premiers points perdus le week-end dernier en championnat, dans le choc face à Manchester United (1-1), n'empêchent pas les Reds de caracoler en tête de la Premier League. L'équipe de Jürgen Klopp a immédiatement renoué avec la victoire en signant mercredi un succès à Genk (1-4) qui la place en situation favorable dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Son début de saison est sûrement le plus remarquable parmi toutes les grosses écuries européennes. Mais il a un prix.

Pas besoin d'aller chercher bien loin l'équipe qui a le plus sollicité ses titulaires. Liverpool se détache assez clairement. Et logiquement, puisque le club de la Mersey est le premier à avoir atteint la barre des 15 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison, parmi les cinq "grands" championnats. La différence de temps de jeu entre les cadres des Reds et ceux des autres équipes s'en ressent forcément. Mais dans des proportions trop importantes pour que la crainte du surmenage ne vienne pas pointer le bout de son nez avant même le début du mois de novembre.

Un trio sur le grill

Pas moins de huit titulaires de Liverpool ont déjà dépassé la barre des 1000 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues. À titre de comparaison, c'est le double de Chelsea et du Bayern, ses deux premiers poursuivants dans ce domaine, et quatre fois plus que Manchester City, son rival principal dans la course au titre de champion d'Angleterre. Le PSG et le Real Madrid n'en ont qu'un chacun, tandis que le FC Barcelone et la Juventus Turin, qui a cependant joué quatre matches de moins que les Reds, n'en comptent aucun.

Les joueurs de champ à 1000 minutes ou plus toutes compétitions confondues

Liverpool 8 (Van Dijk, Robertson, Fabinho, Salah, Firmino, Alexander-Arnold, Mané, Wijnaldum) Manchester City 2 (Sterling, Rodri) Chelsea 4 (Azpilicueta, Jorginho, Zouma, Mount) Tottenham 1 (Kane) FC Barcelone 0 Real Madrid 1 (Casemiro) Bayern Munich 4 (Kimmich, Lewandowski, Pavard, Süle) Juventus Turin 0 Paris Saint-Germain 1 (Verratti)

Parmi les huit joueurs de Liverpool les plus sollicités cette saison figurent notamment les trois attaquants. S'il y a un poste où la fraîcheur physique est déterminante, c'est bien celui-là. Celle de Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino est déjà bien entamée. Et il n'y pas que les sollicitations du début de saison. Il y a aussi celles d'un été durant lequel les deux premiers ont disputé la CAN et le troisième la Copa America. Compte tenu de l'impact de ce trio sur les résultats de Liverpool, cette situation peut donner quelques motifs d'inquiétude pour la suite de la saison.

Un problème structurel

Voir autant de Reds surmenés à ce stade de la saison n'est pas un phénomène si surprenant. Il était même prévisible dès la fin du mercato d'été. Arrivé libre, Adrian a été le seul renfort enregistré par l'équipe première des Reds pour compenser le départ de Simon Mignolet au FC Bruges et jouer le rôle de doublure d'Alisson. Structurellement, l'effectif de Jürgen Klopp manque de profondeur compte tenu des ambitions du champion d'Europe en titre, même si elles se situent essentiellement sur la reconquête d'un titre de champion d'Angleterre qui fuit le club de la Mersey depuis 30 ans.

Jürgen Klopp et Adrian, lors de Liverpool-NorwichGetty Images

C'était le choix de Liverpool. Les Reds ont décidé de miser sur la stabilité l'été dernier, un pari qui n'était pas sans risque. Certains postes ne sont ainsi pas doublés. Notamment ceux des latéraux, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson, qui figurent sans surprise parmi les huit joueurs qui ont dépassé les 1000 minutes de jeu chez les Reds. Confronté à la blessure longue durée de Nathaniel Clyne, Jürgen Klopp compte plus que jamais sur la polyvalence de certains éléments, en particulier James Milner et Joe Gomez, pour compenser des absences éventuelles dans ce secteur.

Klopp aime aussi tirer sur la corde

L'entraîneur des Reds serait-il plus enclin à faire tourner son effectif avec un groupe plus large ? Rien n'est moins sûr. L'Allemand a un management qui consiste à s'appuyer sur un nombre assez restreint de joueurs. Il a son onze en tête et les rares modifications qu'il y apporte sont essentiellement dues aux blessures et aux suspensions. Tirer sur la corde, c'est le credo de Klopp. C'était déjà le cas la saison passée. Les huit joueurs de champ les plus utilisés jusqu'ici cette saison sont d'ailleurs les mêmes que lors du précédent exercice.

La méthode a fait ses preuves. Les Reds avaient fait preuve d'une régularité remarquable la saison passée. Il y avait eu deux petites baisses de régime, au cœur de l'automne et sur la deuxième moitié de l'hiver, mais le bilan de Liverpool en championnat (30 victoires, 7 nuls, 1 défaite) avait totalement validé la gestion d'effectif de Klopp. Elle n'en reste pas moins extrêmement exigeante sur le plan physique pour les titulaires de Liverpool. La crainte du coup de barre est légitime. Même si ces Reds ont déjà montré des ressources exceptionnelles la saison passée.