Hugo Lloris a failli passer un mauvais samedi. Il aurait pu coûter deux points à Tottenham quand il s'est fait chiper le ballon par Danny Ings dans ses propres six mètres, offrant ainsi littéralement le but égalisateur aux Saints (39e). Mais Harry Kane a endossé son costume de sauveur pour soulager le gardien de l'équipe de France. Quatre minutes après la grossière erreur de Lloris, il a surgi pour offrir une victoire bienvenue pour les Spurs (2-1). Ce n'est que la troisième de la saison pour la formation de Mauricio Pochettino, qui grimpe provisoirement à la quatrième place du classement.

Coupable sur le but de Ings, Lloris s'est bien rattrapé par la suite. L'ancien Lyonnais a été décisif en seconde période quand son équipe, réduite à dix après l'expulsion de Serge Aurier dès la demi-heure de jeu, s'est retrouvée sous la menace de Southampton. Il a finalement apporté sa contribution à un succès initié par Tanguy Ndombélé, auteur son deuxième but de la saison pour permettre à Tottenham de prendre l'avantage.

Chelsea a connu un samedi plus tranquille. Ce qui n'était pas forcément évident dans son antre de Stamford Bridge, où les Blues n'avaient toujours pas connu la victoire cette saison. C'est désormais de l'histoire ancienne. Grâce à un penalty de Jorginho (55e) et un but de Willian (76e), les hommes de Frank Lampard ont dominé Brighton (2-0). Ils ont parfaitement réagi après leur défaite face à Liverpool (1-2) dimanche dernier et remontent à la sixième place du classement.