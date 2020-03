Manchester United rate le coche. Alors que les Red Devils avaient l'occasion de se rapprocher de la Ligue des champions, suite au match nul (2-2) de Chelsea à Bournemouth samedi, les coéquipiers d'Anthony Martial n'ont pu faire mieux que prendre un point à Everton (1-1). A Goodison Park, les Mancuniens manquent donc une belle opportunité et restent à trois longueurs des Blues. Pourtant, les deux formations ont chacun eu une grosse occasion de l'emporter dans les dernières minutes, mais Jordan Pickford et David De Gea ont fait le show.

Si l'occasion était belle pour les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer, la rencontre a très mal débuté pour eux. Un peu comme la semaine dernière à Arsenal, Dominic Calvert-Lewin a profité d'un cadeau adverse pour lancer les hostilités d'entrée (3e). Sur une relance anodine de David De Gea, l'attaquant anglais a contré du pied le dégagement du gardien de Manchester United pour l'ouverture du score dès les premières minutes.

La 7e grosse erreur de ce dernier depuis août 2018, un triste record en Premier League. Dans le dur, les Red Devils ont tout de même réussi à revenir grâce à Bruno Fernandes. Suite à une erreur de relance de Djibril Sidibé, tout juste entré, le Portugais a trompé Pickford de loin d'une frappe au ras du poteau (31e).

Pickford et De Gea préservent le nul

Après une première période intéressante et animée, la suite a été beaucoup plus calme, avec peu d'occasions de part et d'autre. Pour autant, les deux gardiens ont dû se montrer décisifs en fin de rencontre. En effet face à Fernandes, puis Odion Ighalo, Pickford a sorti le grand jeu pour laisser son équipe à hauteur (90e).

David De Gea lors d'Everton - Manchester UnitedGetty Images

Derrière, De Gea l'a imité et s'est rattrapé de sa bévue initiale quelques minutes plus tard. Sur une belle action collective et une frappe de près de Gylfi Sigurdsson (92e), l'Espagnol a sauvé les siens. Dans la continuité, Calvert-Lewin a cru donner la victoire aux Toffees sur une frappe contrée par Harry Maguire, mais le but était refusé, après un appel au VAR, pour un hors-jeu de l'Islandais.

Une situation qui a provoqué la colère de Carlo Ancelotti, exclu à l'issue de la rencontre. Avant cela, Sigurdsson avait trouvé le poteau sur coup-franc (57e), pour ce qui fut longtemps la seule embellie après le retour des vestiaires. Avec ce résultat nul, qui n'arrange personne, les deux équipes font du surplace en Angleterre.

Au classement, Manchester United reste donc 5eme, à trois points de la Ligue des Champions, et voit Wolverhampton revenir à égalité. Pour sa part, Everton marque le pas avec ce second match sans victoire et est 11eme.