Manchester City a démarré l'année au petit trot. Alors qu'ils ont longtemps galéré pour trouver l'ouverture face à une solide équipe d'Everton, avant un doublé de Gabriel Jesus (51e, 58e), les joueurs de Pep Guardiola ont été sous pression jusqu'à la fin du match après avoir laissé revenir les Toffees, sans toutefois laisser filer les trois points devant son public (2-1). Les Citizens restent au contact de Leicester.

Ce n'est pas un départ canon, mais cela vient parfaitement clôturer le marathon de 3 matches en une semaine en Premier League pour les Skyblues. La victoire acquise face à Everton n'a eu rien d'une formalité pour le champion en titre, avec un onze de départ fortement remanié, où Raheem Sterling, David Silva et Sergio Aguero, notamment, ont commencé sur le banc. Fort de ses deux victoires sur ses deux premiers matches, le nouvel entraîneur d'Everton Carlo Ancelotti n'a pas fait de folie au moment de se déplacer sur la pelouse de la meilleure attaque du championnat (56 buts inscrits désormais).

Bravo a relancé Everton

L'Italien avait clairement donné comme consigne à son équipe de rester compacte derrière, avec un positionnement très bas. Ses joueurs ont parfaitement muselé City dans le premier acte, alors que Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez et compagnie ont manqué de vitesse et de mouvement pour inquiéter leurs adversaires. A force de dominer, les Citizens se sont rapprochés du but, et c'est Gabriel Jesus qui a délivré son équipe, d'un doublé en moins de dix minutes.

D'abord, c'est sûr une très bonne passe d'Ilkay Gündogan que le Brésilien a ouvert le score (1-0, 51e). Puis c'est sur un décalage millimétré de Mahrez qu'il a trompé Jordan Pickford de près (2-0, 58e). Comme souvent cette saison, la défense des Mancuniens a pourtant mis City en difficulté. Remplaçant Ederson, malade, Claudio Bravo a remis Everton dans le match en loupant sa relance et Richarlison l'a puni, alors que les Toffees commençaient enfin à aller de l'avant (2-1, 71e).

S'ils ont plus subi en fin de match, les coéquipiers de Benjamin Mendy, qui ont aussi eu d'autres opportunités de break (78e, 81e), s'en sont finalement sortis sans encombre pour revenir à 1 point de Leicester, tandis qu'Everton, qui connaît pour la première fois la défaite sous la férule d'Ancelotti, reste dixième.