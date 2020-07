David Silva entouré de ses coéquipiers après avoir inscrit le 4e but de Manchester City face à Newcastle en Premier League

PREMIER LEAGUE - Dans une rencontre maitrisée de bout en bout par les hommes de Pep Guardiola, Manchester City est venu facilement à bout de Newcastle 5-0 à l'Etihad Stadium. Gabriel Jesus (10e) et Ryad Mahrez (21e) ont fait la différence en première période avant que Fernandez (58e, csc), David Silva (65e) et Raheem Sterling (90+2) ne donnent plus d'ampleur au score.

Une démonstration. Complètement dominés par Manchester City, les Magpies ont vécu une soirée en enfer sur la pelouse de l’Etihad Stadium (5-0). Très remuants, les joueurs de Pep Guardiola ont ouvert le score dès la 10e minute grâce à Gabriel Jesus, avant que Riyad Mahrez (21e), un but contre son camp de Ritchie (58e), un coup franc direct de David Silva (65e) et Raheem Sterling (90e) ne corsent l'addition pour quasiment valider le ticket de leur équipe pour la prochaine Ligue des champions. Au classement, City consolide un peu plus sa deuxième place en prenant 9 points d’avance sur Chelsea tandis que Newcastle stagne à la 13e position de Premier League.

