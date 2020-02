Manchester City garde la tête haute et montre que l'expulsion pour deux ans de toutes compétitions européennes n'a pas entamé le moral des troupes. A l'occasion de la 27e journée de Premier League, les joueurs de Pep Guardiola ont remporté le choc face à Leicester par la plus petite des marges (0-1) grâce à une réalisation de Gabriel Jesus en fin de match (80e). Jamy Vardy a trouvé le poteau (7e), avant que Kun Agüero ne rate un pénalty (61e). Les Citizens accentuent ainsi l'écart à 7 points avec leur poursuivant du jour et confortent leur place de dauphin de Liverpool.

Dans cette rencontre de haut de tableau, le spectacle a offert un duel attendu avec un style bien marqué de part et d'autre. Manchester City a tout de suite imprimé son rythme en évoluant très haut et en multipliant les combinaisons et les redoublements de passes avec des jeux en triangle signatures de Pep Guardiola. En face, les Foxes se sont projetés rapidement en contre et ce sont bien les hommes de Brendan Rodgers qui se sont procurés la meilleure occasion de la première période, avec la frappe croisée de Jamy Vardy sur le poteau (7e).

Plus d'infos à suivre...