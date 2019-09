Sevré de succès depuis sa victoire en trompe-l'œil face à Chelsea, Manchester United a infligé sa première défaite de la saison en Premier League à Leicester (1-0). Plus généreux qu'à l'accoutumé mais loin d'afficher une maîtrise totale à domicile, les Red Devils s'en sont remis à un penalty obtenu puis transformé par Marcus Rashford pour s'offrir une bouffée d'air frais bienvenue. Les Foxes, trop timides, n'ont pas affiché un visage très conquérant dans ce match bien terne.

Une petite victoire pour Manchester United, mais un possible grand pas pour la confiance, sinon un gros ouf de soulagement pour les supporters. A Old Trafford, les Red Devils se sont contentés du strict minimum pour disposer d'une équipe de Leicester loin d'être à la fête. Il faut dire que les hommes d'Ole Gunnar Solskjær, privés de Paul Pogba et Anthony Martial, blessés, ont eu la bonne idée de marquer très vite. Malin, Marcus Rashford a gratté un penalty généreux face à Caglar Söyüncü et a parfaitement pris Kasper Schmeichel à contre-pied pour l'ouverture du score (1-0, 8e). L'attaquant aurait même pu s'offrir un doublé en fin de match, mais son coup franc a tapé l'arrête (83e).

Cette fois, Manchester United a tenu

Après avoir réalisé une belle entame, matérialisée par un pressing agressif, des milieux de terrain dominateurs et une envie retrouvée, Manchester United a commencé à reculer face à des Foxes emmenés par un James Maddison un peu trop seul. Leicester n'avait pourtant pas traîné pour alerter David de Gea (4e), également décisif sur une tentative de Ben Chilwell (30e). Et, malheureusement pour Maddison, son coup franc n'a pas suffisamment replongé alors que le gardien espagnol était battu (56e). Bousculés mais peu mis en danger, les Red Devils se sont accrochés et ont tenu bon pour obtenir une deuxième victoire en Premier League cette saison.

Pour voir du spectacle, il fallait plutôt aller au Tottenham Hotspur Stadium, où les Spurs, qui vivent aussi un début d'exercice poussif, ont étrillé leurs voisins de Crystal Palace (4-0). L'équipe entraînée par Mauricio Pochettino a notamment pu compter sur un Heung-Min Son auteur d'un doublé. Tammy Abraham a fait encore mieux pour mener les Blues de Chelsea à la victoire sur la pelouse de Wolverhampton. Le jeune attaquant a inscrit un triplé (et un but contre son camp) dans la démonstration offensive offerte par la troupe de Frank Lampard (5-2). Olivier Giroud a bel et bien du souci à se faire car voilà Abraham meilleur buteur de Premier League avec 7 réalisations en 5 journées.