Particulièrement ambitieux sur le marché des transferts durant l'été, Everton sera l'une des équipes qui sera scrutée de près en Premier League cette saison. Mais il faudra sans doute être un peu patient avec les hommes de Marco Silva, qui n'ont pu faire mieux que match nul sur le terrain de Crystal Palace ce samedi (0-0). A noter que Moise Kean est entré en jeu en seconde période et que Morgan Schneiderlin, coupable d'avoir écopé de deux cartons jaunes en l'espace d'une vingtaine de minutes, a été contraint de rentrer prématurément aux vestiaires.

Avec Maupay, les Seagulls frappent fort d'entrée

Fraîchement promu dans l'élite anglaise, Sheffield United a décroché un bon point du côté de Bournemouth (1-1). Après la large victoire de Liverpool contre Norwich (4-1) et la "manita" infligée par Manchester City à West Ham (0-5), deux autres nets succès ont été enregistrés : celui de Burnley face à Southampton (3-0) et, plus surprenant, celui de Brighton à Watford (0-3). Mis sur orbite par un but contre son camp d'Abdoulaye Doucouré, les Seagulls ont donné davantage d'ampleur au score grâce au Roumain Florin Andone et au Français Neal Maupay.