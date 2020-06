PREMIER LEAGUE - Tottenham a remporté son premier match de championnat depuis la reprise, mardi soir face à West Ham (2-0). Les Spurs, provisoirement septièmes, ont également célébré le retour en grâce d'Harry Kane. L'attaquant international anglais n'avait plus marqué depuis sa blessure à une cuisse contractée au mois de janvier.

Longtemps malmené par West Ham, Tottenham a fini par assurer l’essentiel. Face au 17e de Premier League, la victoire était impérative pour les Spurs mardi soir. Si celle-ci a mis du temps à se dessiner, elle est finalement arrivée (2-0). Les joueurs de José Mourinho ont pris le contrôle de la rencontre dès l’entame. Acculés dans leur moitié de terrain, les Hammers ont fait bloc en défense et se sont montrés intraitables. Jusqu’à un malheureux coup du sort.

Lors de la 64e minute, à la suite d’un corner frappé par Giovani Lo Celso, trois joueurs de Tottenham passent au travers. Le ballon rebondit sur Tomas Soucek qui le dévie malencontreusement dans son propre but (1-0). Si cette ouverture du score n’est pas l’œuvre d’un des coéquipiers d’Hugo Lloris, elle répond à une logique implacable. Lucas, Dele Alli, Heung-Min Son ou encore Harry Kane ont buté sur Lucas Fabianski ou fait preuve de maladresse.

Les Spurs restent dans la course à l’Europe

Quand Son a cru ouvrir le score (45e) d’une frappe du pied droit au ras du poteau, le Sud-Coréen a été signalé hors-jeu. Loin d’être résigné par ce but de retard, West Ham a accéléré et est enfin parvenu à mettre la défense des Spurs à contribution. Après une intervention ratée de Lloris sur un ballon aérien, la frappe en force de Bowen a rebondit sur le poteau (78e). L’heure des Hammers était passée. Car, peu de temps après, Kane fêtait son 200ème match de Premier League en inscrivant le but du break en contre-attaque (2-0, 82e).

Heung-min Son Crédit: Getty Images

Si son équipe s’est encore montré trop inconstante pour ce deuxième match de reprise, José Mourinho continue d’être invaincu contre David Moyes en douze rencontres (huit victoires, quatre matches nuls). À défaut de la manière, Tottenham se contentera des trois points glanés et reste dans la course à l’Europe. Manchester United devance provisoirement les Londoniens d’une longueur. Dans le bas de tableau, West Ham est de plus en plus en danger et pourrait se retrouver en avant-dernière position à la fin de la journée.

