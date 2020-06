PREMIER LEAGUE - Harry Kane, Moussa Sissoko et Son Heung-min seront titulaires avec Tottenham contre Manchester United vendredi en Premier League, a annoncé leur entraîneur José Mourinho jeudi.

Pour la dernière ligne droite, Tottenham sera armé. José Mourinho a ainsi annoncé les retours de trois de ses joueurs majeurs en tant que titulaires pour la reprise des Spurs vendredi soir contre Manchester United. Les trois mois de coupure dus à la pandémie du coronavirus ont été particulièrement bénéfiques à son équipe, qui a ainsi pu récupérer plusieurs Harry Kane, Moussa Sissoko et Son Heung-min, tous revenus de longues blessures.

L'attaquant international anglais Harry Kane s'était ainsi blessé à une cuisse en janvier et avait été opéré dans la foulée. Le milieu tricolore Sissoko avait été opéré d'un genou en janvier et l'attaquant sud-coréen Son s'était fracturé un bras en février. Des retours bienvenus pour la formation londonienne dont l'ambition sera d'accrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. Le défi est de taille puisque les Spurs pointent à la huitième place, à sept longueurs de Chelsea, le quatrième et virtuel dernier qualifié pour la C1.

Un choc de reprise déterminant pour la Ligue des champions

José Mourinho reconnaît que l'objectif sera très difficile à atteindre, mais qu'il n'en est pas moins "très motivant". "La lutte pour le 'top 4' aurait été passionnante si toutes les équipes avaient le même nombre de points, mais malheureusement ça n'est pas le cas", a jugé celui qui retrouvera son ancien club Manchester United, vendredi. Un choc de reprise d'autant plus important que les Red Devils, 5es, possèdent quatre points d'avance sur les Spurs qui pourraient donc réduire l'écart à une longueur en cas de succès.

Le milieu de terrain argentin Giovani Lo Celso, de retour lui aussi de blessure, devrait également jouer vendredi soir, mais effectuera auparavant un dernier test le matin du match. En outre, le défenseur belge Jan Vertonghen, dont le contrat prend pourtant fin le 30 juin, sera bien dans le groupe. Le club ne désespère pas de le faire prolonger le temps de terminer la saison. Enfin, Dele Alli sera suspendu après avoir posté sur son compte Snapchat en février une blague de mauvais goût sur le coronavirus.

