PREMIER LEAGUE - Dans "Mourinho, derrière le Special One", le journaliste Nicolas Vilas retrace la carrière du Portugais jusqu’à son succès de 2004 avec le FC Porto, le lançant définitivement dans le grand bain. C’est d’ailleurs lors de cette année historique que le coach portugais était proche de signer à Liverpool. Avant que Chelsea ne vienne boucler le deal au nez et à la barbe des Reds.

2004. L’Europe, et sa vénérable Ligue des champions, est à l’orée d’une finale qui détonne : FC Porto – AS Monaco. Au nez et à la barbe des géants européens, José Mourinho et Didier Deschamps offrent au continent un duel de jeunes loups amenés à compter parmi les entraîneurs mondiaux dans le futur. Au soir de cette finale, le sort du Portugais semble déjà tranché avec un départ vers Chelsea quasi-acquis. Pourtant, quelques mois auparavant, ce sont bien les Reds de Liverpool qui tenaient la corde.

L’épisode est narré par Nicolas Vilas dans "Mourinho, derrière le Special One", livre qui retrace la genèse du Special One et la naissance du coach que l’on connaît aujourd’hui à travers ses expériences personnelles et ses premiers pas en tant qu’entraîneur.

A l’époque, Jorge Baidek est missionné par Mourinho pour trouver son futur club. Et son conseiller d’alors est catégorique : "Il aurait dû aller à Liverpool. Bruno Satin (un autre agent, NDLR) et moi sommes allés là-bas. Mourinho nous avait demandé de boucler le deal : ‘Il faut que, dans dix jours, tout soit résolu’. Rick Parry était le directeur sportif et Gérard Houiller, l’entraîneur des Reds. On avait convenu d’un accord".

Une version nuancée par Satin qui confirme cependant que les discussions étaient avancées : "Nous n’avions aucune offre concrète et formelle, explique-t-il. […] Houiller était toujours sous contrat et Parry était un peu bloqué. Il nous a demandé d’attendre quinze jours". Les discussions traînent en longueur et c’est alors que Jorge Mendes vient coiffer tout le monde sur le fil.

L’agent portugais fait jouer son réseau et soumet une offre ferme à Mourinho de la part de… Chelsea. La suite, vous la connaissez. La naissance du Special One, des titres en pagaille et des regrets pour Liverpool ?

"Mourinho, derrière le Special One", de Nicolas Vilas, aux éditions Exuvie

