Quand Laporte est là, ce n'est plus la même histoire à City

Les chiffres ne disent pas tout. Mais ils mentent rarement. Ils en disent ainsi beaucoup sur l'impact énorme d'Aymeric Laporte dans les résultats de Manchester City. Le plus parlant ? Le défenseur français n'a toujours pas connu la défaite cette saison. Alors certes, il a manqué de longs mois pour une blessure au genou. Mais en six rencontres, il a accumulé cinq victoires et surtout, quatre clean-sheets, dont lors de ses deux apparitions depuis son retour. De là à penser qu'il est le facteur X de la défense mancunienne, il n'y a qu'un pas. Que beaucoup n'hésitent plus à franchir outre-Manche.

Il y a rarement de hasard dans le sport de haut niveau. Et même si un joueur ne fait pas une équipe, des profils bien particuliers peuvent aider à corriger certains manques, à gommer des défauts, à améliorer le tout. À City, Aymeric Laporte entre dans cette catégorie. " Je ne veux pas manquer de respecter à John Stones et Nicolas Otamendi mais quand Laporte est sur le terrain, vous pouvez voir qu'il y a plus de qualité", apprécie Micah Richards, l'ancien international anglais sur Sky Sport.

" Quand Laporte est là, vous savez qui est le vrai leader sur le terrain "

Comme Kevin De Bruyne dans le secteur offensif, Laporte bonifie les champions d'Angleterre en titre dans le domaine défensif. Avec l'ancien de l'Aviron bayonnais et de l'Athletic Bilbao, City retrouve de la stabilité et devient moins perméable. Tout simplement. "Il nous avait énormément manqué, a reconnu Pep Guardiola fin janvier. C'est le meilleur défenseur central gaucher. Il va vite et est fort dans les airs."

Rapide et très performant dans le jeu aérien, Laporte change en effet la donne à Manchester par ses qualités défensives. Ou pour son charisme. "Quand Laporte est là, vous savez qui est le vrai leader sur le terrain", ajoute Micah Richards. Mais si ces atouts sont déjà beaucoup quand on parle d'un défenseur, ce serait pourtant réducteur de s'arrêter là, à l’heure de faire son éloge. S'il a su se rendre indispensable à City, qui l'avait recruté en janvier 2018 pour 65 millions d'euros et l'a prolongé un an après, c'est aussi lié à ses qualités de premier relanceur.

" Il est important dans la construction "

"C'est un défenseur central gaucher qui aide toujours beaucoup dans la construction", lance Micah Richards. "Il est important dans la construction", renchérit Guardiola. Très recherché pour la qualité de relance, le Basque touche en effet de nombreux ballons. Surtout, il les ressort proprement. Dans une équipe de Guardiola, c'est tout sauf anodin. Tout comme sa capacité à trouver les diagonales pour lancer les offensives mancuniennes. "Il nous offre une alternative dans la construction, pour aller plus vite qu'avec les autres qui sont droitiers", apprécie le manager mancunien, qui ne le faisait presque jamais souffler la saison passée.

Le retour de Laporte est ainsi un joli coin de ciel bleu pour les Citizens, qui ont pris un coup de massue avec l'annonce de leur exclusion de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines années. Alors que City a laissé Liverpool s'envoler en Premier League sans lui, son retour en forme arrive en effet à point nommé avec ce double choc face au Real Madrid en Ligue des champions qui se profile. Au Basque de confirmer son impact sur City lors de ce duel. Histoire de se rappeler aussi aux bons souvenirs de Didier Deschamps, qui l'avait longtemps boudé et lui avait donné une seconde chance en août, avant sa blessure. Car, là encore, ses chiffres à City pourraient parler pour lui.