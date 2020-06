Rashford obtient gain de cause : Les repas scolaires des enfants défavorisés restent gratuits

PREMIER LEAGUE - Le gouvernement britannique est revenu sur sa décision mardi après-midi : les repas des enfants défavorisés resteront finalement gratuits. Ce retournement de situation est à mettre à l'actif de Marcus Rashford dont l'insistance a probablement fait mouche.

Comme sur les pelouses de Premier League : Marcus Rashford a mis la pression sur son vis-à-vis avant de trouver l'ouverture. Mardi après-midi, l'attaquant de Manchester United a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter : les repas scolaires pour les enfants anglais défavorisés resteront gratuits. "Je ne sais pas quoi dire, s'est enthousiasmé le joueur de 22 ans. C'est incroyable ce qu'on peut réaliser quand on lutte ensemble, voici ce qu'est capable de faire l'Angleterre en 2020."

Lorsque la Grande-Bretagne a annoncé le confinement de sa population durant le printemps pour faire face à la pandémie de coronavirus, contraignant ainsi les écoles et les cantines à fermer leurs portes, le gouvernement de Boris Johnson avait décidé que les familles modestes pourraient recevoir des bons d'achats alimentaires de 16,70 euros par enfant et par semaine. Cependant, les parlementaires britanniques sont revenus sur leur décision il y a quelques jours. Mais l'insistance de Marcus Rashford a fait pencher la balance du bon côté. Et notamment grâce à cette lettre publiée lundi sur les réseaux sociaux, où il a évoqué son enfance vécue dans la pauvreté.

"Le manque de nourriture est une pandémie qui pourrait durer des générations si nous n'agissons pas maintenant, indiquait le joueur des Red Devils. En laissant toute appartenance politique de côté, ne peut-on pas se mettre d'accord sur le fait qu'aucun enfant ne devrait avoir faim ? Sans la générosité de la communauté, il n’y aurait pas le Marcus Rashford que vous voyez aujourd’hui : un homme noir de 22 ans qui a la chance de faire une carrière dans le football... On comptait sur les petits déjeuners au club, les repas gratuits à l’école ou les gestes de générosité des voisins ou des entraîneurs. Les banques alimentaires et la soupe populaire nous étaient familières... Il ne s’agit pas de politique, il s’agit d’humanité."

Vendredi, Marcus Rashford retrouvera les pelouses de Premier League à l'occasion d'un déplacement à Tottenham. Le match se déroulera sans public, mais nul doute que les fans se lèveront pour l'applaudir lorsque son visage apparaîtra à la télévision.

