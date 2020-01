Il y a mis la manière. Une frappe soudaine décochée de son fabuleux pied droit à la sortie d'une combinaison avec Kevin De Bruyne pour trouver la lucarne d'Orjan Nyland. Et se frayer un chemin dans la légende de la Premier League. Sergio Agüero n'a pas inscrit un but anodin à la 28e minute du match de Manchester City sur le terrain d'Aston Villa, même si la formation de Josep Guardiola avait déjà un break d'avance grâce au doublé de Riyad Mahrez. "El Kun" a surtout marqué le 175e but de sa carrière en Premier League. Avant d'y ajouter un autre, son 176e, pour battre un record dans le championnat anglais.

N'en déplaise à Thierry Henry. Jusqu'ici, le légendaire attaquant français d'Arsenal était le seul meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais. Agüero a désormais fait mieux. En réalité, l'Argentin présente même un bilan statistique supérieur au Français. Henry avait eu besoin de 258 matches pour atteindre cette barre des 175 buts en Premier League. Pour Agüero, il en aura fallu 255. Trois de moins que le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Henry est du même coup dépossédé de son statut de meilleur buteur étranger de la Premier League. C'est désormais l'Argentin qui trône au sommet. Il lui sera vraisemblablement impossible de rejoindre le recordman absolu, Alan Shearer, avec ses 260 buts. Mais le podium semble dans ses cordes. Agüero n'est désormais qu'à une unité de Frank Lampard, quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 177 buts, et onze d'Andy Cole, troisième avec 187 réalisations. De quoi motiver "El Kun" pour empiler les buts d'ici la fin de la saison.