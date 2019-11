Première réussie pour José Mourinho ! L’électrochoc ne se sera pas fait attendre du côté de Tottenham puisque les Spurs ont enfin renoué avec le succès en championnat. Après cinq matches sans la moindre victoire en Premier League, les partenaires de Serge Aurier, titulaire ce samedi, sont allés s’imposer sur la pelouse de West Ham dans le cadre de la treizième journée de championnat (2-3). Mais malgré les réalisations de Son (36e), Lucas (43e) et Kane (49e), les Spurs ont tout de même encaissé deux buts et montré leurs limites actuelles, ainsi que certaines fébrilités sur lesquelles José Mourinho et son staff auront de quoi faire pour améliorer les choses. L’essentiel est toutefois là pour les finalistes de la dernière Ligue des champions qui, grâce à cette victoire, se retrouvent désormais 6e du classement provisoire.

Trois jours après son arrivée sur le banc de Tottenham, José Mourinho a donc pu savourer un premier succès avec sa nouvelle équipe. Un succès relativement étriqué, mais essentiel pour la confiance. Après une première demi-heure poussive, les hommes du Special One ont su débloquer la situation grâce à l’ouverture du score d’un Heung-Min Son décisif et désormais meilleur buteur pour son équipe en 2019, toutes compétitions confondues (0-1, 36e). Quant au but du Sud-Coréen, il a eu le don de libérer les velléités offensives des visiteurs, à nouveau capables de trouver la faille juste avant la pause, par l’intermédiaire de Lucas Moura (0-2, 43e). De quoi rejoindre les vestiaires avec une confiance au plus haut.

Une fébrilité toujours présente

Et de débuter la seconde sur le même rythme, avec un troisième but signé Harry Kane (0-3, 49e). Cent soixante-quinzième réalisation personnelle pour l’artilleur en chef de Tottenham, qui devient le troisième meilleur buteur de tous les temps pour son équipe... Mais qui a peu à peu disparu en seconde période, comme la plupart de ses coéquipiers. Du coup, West Ham a pris le jeu à son compte et est parvenu à inscrire deux buts, œuvres d’Antonio (1-3, 73e) et Ogbonna (2-3, 90e+6). Finalement trop court pour revenir à hauteur et éviter un revers face au rival londonien. Fort de ce succès, les Spurs grimpent très provisoirement au 6e rang du classement de Premier League et peuvent à nouveau regarder devant eux. West Ham est quant à lui 16e.

Pour José Mourinho, c’est évidemment une première victoire importante, mais la tâche de l’entraîneur portugais reste énorme. Avec moitié moins de points que Liverpool, actuel leader du championnat, Tottenham reste également à huit points d’une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Et pour parvenir à recoller sur le peloton de tête, la formation londonienne devra absolument travailler sur sa base arrière. Avec 19 buts encaissés depuis le début de la saison, Tottenham n’a que la 14e défense de PL. Dans une semaine face à Bournemouth, les Spurs pourront montrer l’étendue de leurs progrès.