Le défenseur international suédois Viktor Lindelöf (25 ans) a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2024, ont annoncé les Red Devils mercredi. Le contrat comporte également une clause optionnelle pour une année supplémentaire, a précisé Manchester United.

Arrivé il y a deux ans en provenance de Benfica, Lindelöf s'est rapidement imposé dans la charnière centrale avec 74 apparitions sous le maillot rouge. Lundi, Manchester avait déjà annoncé une prolongation de trois années, plus une en option, de son gardien de but international espagnol David de Gea, faisant de lui le gardien de but le mieux payé au monde.

MU joue la défense

Après les signatures cet été du latéral Aaron Wan Bissaka et du défenseur central Harry Maguire pour le montant record de 93 millions d'euros, ces prolongations montrent que les Red Devils, qui n'ont pas compensé le départ en attaque de Romelo Lukaku, souhaitent avant tout solidifier leur défense.