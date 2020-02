Vers un assouplissement du VAR sur les hors-jeu en Angleterre ?

Dans les grands championnats européens, l'introduction du VAR n'a pas fait cesser les polémiques sur l'arbitrage. Loin s'en faut. En Angleterre, l'assistance vidéo, qui a été introduite au début de cette saison, pourrait faire l'objet d'une légère mutation à partir de la prochaine. En effet, Richard Masters, le nouveau patron du championnat anglais, a évoqué la possible mise en place d'une "tolérance" sur certains hors-jeu discutables, même après le visionnage de la vidéo.

"On pourrait voir si on veut des hors-jeu très précis au niveau de l'aisselle ou du talon, ou si on veut introduire une certaine tolérance. C'est une sorte de défi technique, a-t-il assuré à la presse britannique mercredi. Nous sommes en dialogue permanent avec l'International Board (en charge des règles du jeu) au sujet de la VAR et aussi sur la façon dont la Premier League s'y prend par rapport aux autres et sur ce qu'on peut apprendre des autres championnats."

En décembre, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, avait réclamé que le Board "clarifie" l'utilisation de la VAR pour les hors-jeu ou les mains. Le secrétaire du Board, Lukas Brud, avait indiqué à la même époque à l'agence britannique PA que "si quelque chose n'était pas clair au premier regard, c'est que ce n'est pas évident et qu'il ne faut pas le prendre en compte". "En avril, il y aura une discussion plus large sur quelle VAR les clubs souhaitent pour la Premier League la saison prochaine. Je pense qu'elle est là pour rester et qu'elle sera certainement là la saison prochaine", a-t-il conclu.