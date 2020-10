Une humiliation totale. À l’agonie défensivement et réduit à 10 après l’exclusion d’Anthony Martial à la demi-heure de jeu, Manchester United a été terrassé par le Tottenham de José Mourinho (1-6) dimanche, lors de la 4e journée. Les Red Devils, qui comptent un match de moins, sont 16es de Premier League après cette deuxième défaite en trois rencontres. Les Spurs, eux, grimpent au cinquième rang grâce à leur intenable duo Harry Kane - Heung-min Son, mais aussi aux réalisations de Tanguy Ndombele et Serge Aurier. Ils égalent par la même occasion Manchester City, qui détenait le record de la plus large victoire en Premier League à Old Trafford, sur le même score.