Après-midi de rêve à Old Trafford. Doublé le plus précoce de l’histoire de la Premier League, record de tirs tentés en un match cette saison, huit buts… Le Leeds de Marcelo Bielsa a encore été impliqué dans un match spectaculaire, même s’il repart avec une lourde défaite de chez son voisin du nord de l’Angleterre, Manchester United (6-2). Avec des doublés de Scott McTominay et Bruno Fernandes notamment, les Red Devils remontent à la 3e place de Premier League.