Les Mancuniens se reprennent et leur coach peut souffler. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont allés s'imposer sur la pelouse d'Everton, samedi, dans le cadre de la 8e journée de Premier League (1-3). Malgré l'ouverture du score adverse signée Bernard (19e), les visiteurs ont bien réagi et Bruno Fernandes s'est offert un doublé (25e et 32e), Edinson Cavani (90e+5) a clos la marque et marqué son premier but avec sa nouvelle équipe qui remonte à la 13e place. Everton s'incline encore et reste en 5e position.

Bien décidés à reprendre leur marche en avant après des défaites à Southampton (2-0) et Newcastle (2-1), les Toffees ont pourtant d'abord été plus menaçants notamment sur la gauche grâce à Lucas Digne qui revenait de suspension et à Bernard. Le Brésilien a ainsi centré vers la tête décroisée de Dominic Calvert-Lewin qui est passée de peu au-dessus de la cible (6e). Bernard s'est montré plus précis en frappant à ras de terre à l'entrée de la zone de vérite après un long dégagement de Jordan Pickford et une déviation de son avant-centre et Everton a ouvert le score (1-0, 19e).

Bruno Fernandes relance les Red Devils, des regrets pour Doucouré

Manchester United n'a pourtant pas tardé à réagir et Bruno Fernandes a égalisé d'une belle tête décroisée au point de penalty sur un centre de Luke Shaw face à une défense adverse devenue curieusement passive (1-1, 25e). Si Everton a répondu avec un tir sur le poteau en angle fermé de Digne dans un match devenu débridé (28e), les Mancuniens ont clairement pris l'ascendant. Plus vifs, ils ont bien combiné dans les 30 derniers mètres adverses et Bruno Fernandes a signé un doublé heureux en centrant vers Marcus Rashford, qui n'a pas réussi à reprendre de la tête mais tout de même perturbé Pickford (1-2, 32e).

Contre toute attende, Everton n'a pas réussi à repartir de l'avant en seconde période. James Rodriguez est resté beaucoup trop discret et les milieux de terrain Abdoulaye Doucouré, Allan et Gylfi Sigurdsson trop neutres face à Fred et Scott McTominay qui ont régné dans l'entrejeu. Repliés pour protéger leur maigre avantage, les Mancuniens ont pourtant encore été les plus menaçants en procédant par contres même si Marcus Rashford a manqué de lucidité devant Pickford (72e).

Doucouré a bien obtenu deux balles de match dans le temps additionnel mais a envoyé la première dans les tribunes (90e+1) avant de louper le ballon aux six mètres (90e+5). Sur le contre suivant, Cavani qui était entré en jeu en même temps que Paul Pogba (82e), n'a pas gâché l'offrande de Bruno Fernandes et a marqué de près pour signer sa première réalisation en Angleterre. Après deux vilains revers devant Arsenal (0-1) et sur le terrain de Basaksehir (2-1) qui avaient fragilisé Solskjaer, les Mancuniens reviennent dans le droit chemin grâce à une septième victoire de suite à l'extérieur en Premier League, la troisième après avoir subi l'ouverture du score.

