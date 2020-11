Le feu d’artifice en première période. Le calme plat en seconde. Si l’on voulait caricaturer le choc entre Liverpool et Manchester City ce dimanche (1-1), on ne s’y prendrait pas autrement. Ce fut un feu d’artifice donc. Un quatuor offfensif très haut, une intensité de tous les instants et un Manchester City noyé pendant un quart d’heure. Puis un réajustement tactique permettant, enfin, à Kevin de Bruyne de récupérer la gonfle et de montrer la voie aux Citizens.

Après la première période menée tambour battant, on s’attendait fatalement à un second acte au moins aussi palpitant. Ce fut finalement rideau. Les acteurs n’avaient plus rien sous la semelle et les poumons vide du moindre oxygène.

Comment leur jeter la pierre ? Manchester City disputait son 12e match de la saison tandis que les Reds enchaînaient leur 14e match depuis fin août. Le tout avec une trêve internationale qui a concerné la quasi-totalité des deux effectifs. Alors, forcément, face à ces cadences, difficile de passer la troisième quand le réservoir est vide.

Guardiola repart en croisade

Buteur, Gabriel Jesus a ainsi utilisé son cas personnel pour présenter la situation actuelle : "Je me sens bien et en confiance, a expliqué le buteur des Citizens, auteur d’un sacré numéro sur l’égalisation. Mais c’est un peu différent cette année, je ne suis pas en super condition physique et là je dois rejoindre ma sélection pour aider mon pays puis revenir et essayer de retrouver la forme. C’est un vrai défi pour moi, rester en forme et éviter les blessures parce que cette saison va être dangereuse pour les joueurs".

Pep Guardiola n’a pas eu à se forcer pour embrayer sur le sujet. Dès son accolade finale avec Jürgen Klopp, il a remis sur le tapis le sujet des 5 changements. La Premier League avait refusé cet aménagement pour la saison en cours, ce qui déplaît fortement à Pep.

"Regardez Trent Alexander-Arnold, international anglais, qui est blessé, a-t-il pris comme exemple. Partout, il y a cinq changements mais ici, on pense que nous sommes spéciaux. On ne protège pas les joueurs, c’est pour ça que cette décision est un désastre. Surtout avec ce calendrier".

Jürgen Klopp a continué sur le même sujet, plaignant même Manchester United, qui jouait samedi midi après une défaite mercredi soir en C1. "Si vous voulez du bon football, alors donnez un peu de repos aux gars, a-t-il demandé, avant de livrer son analyse du match. Le plan de départ, c’est toujours de commencer fort, continuer fort et finir fort mais ce n’est pas toujours possible". Surtout cette saison…

