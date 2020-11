Si Liverpool ne prend ne serait-ce qu’un point à Brighton samedi (13h30), Tottenham n’abordera pas le choc de dimanche, à Chelsea (17h30), dans la peau du leader. Mais qu’importe. Entre l’armada de Frank Lampard et des Spurs vainqueurs de Manchester City samedi dernier (2-0), c’est bien un duel pour le titre qui se jouera du côté de Stamford Bridge. Avec la pression qui l’accompagne. Et les coaches des deux clubs londoniens ne sont visiblement pas d’accord sur l’identité de celui qui devra la supporter.

"Chelsea peut commencer avec James ou Azpilicueta, Chilwell, Alonso ou Emerson, Mendy ou le gardien le plus cher de l’histoire de la Premier League. Donc je ne me soucie pas de qui va jouer car ce ne sont que des très bons joueurs", a-t-il insisté. De manière un peu plus diplomatique, Lampard a donc été contraint de remettre les choses au clair devant la presse, vendredi. À commencer par le sujet du marché des transferts. "Si vous regardez les dépenses sur les deux dernières saisons, ce que Tottenham a fait l’été où je suis arrivé à Chelsea et ce qu’ils ont fait cet été, comparé à nous, vous verrez que c’est très proche".