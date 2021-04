Norwich n'aura pas fait de vieux os en Championship. Un an après leur relégation, les Canaries ont validé samedi leur retour au sein de l'élite la saison prochaine en profitant des nuls de Swansea et Brentford. L'équipe du comté de Norfolk est assurée de terminer à l'une des deux premières places synonymes de promotion directe grâce à ses 14 points d'avance sur le troisième, Swansea, qui n'a plus que quatre matchs à jouer, et à ses 16 points de marge sur le quatrième Brentford à qui il reste cinq rencontres.

Watford, deuxième à 8 points de la tête, est le mieux placé pour obtenir le deuxième ticket. Les équipes classées de la troisième à la sixième places jouent des barrages. Samedi, Swansea a été tenu en échec 2-2 par le dernier Wycombe, tandis que Brentford a fait match nul 0-0 avec Millwall.

Premier League Au terme d'un match fou, West Ham s'incline et perd des points dans la course à la C1 IL Y A 3 HEURES

Premier League Everton et Tottenham dos à dos IL Y A 19 HEURES