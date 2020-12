Les Gunners réagissent enfin, et ils y ont mis la manière. Après sept matches sans victoire, Arsenal a renoué avec le succès en dominant Chelsea lors du Boxing Day (3-1). Les joueurs de Mikel Arteta ont fait preuve d'envie et de réalisme face à des Blues pas assez concernés et remontent à la 14e place du classement. Ceux de Frank Lampard ratent l'occasion de grimper en deuxième position et se retouvent sixièmes.

Dès l'entame de la rencontre, les Gunners ont montré une intéressante volonté. Il faut dire qu'ils n'avaient pas vraiment le choix avec leur 15e place au coup d'envoi et deux récentes défaites devant Everton en championnat (2-1) puis Manchester City en League Cup (1-4). Le onze de départ rajeuni aligné par Mikel Arteta avec Gabriel Martinelli (19 ans) et Emile Smith Rowe (20 ans) titulaires aux côté d'Alexandre Lacazette a toutefois reculé après seulement dix minutes de jeu. Mason Mount a pu décocher la première flèche avec un coup franc axial qui a touché le poteau gauche de Bernd Leno avant de sortir (13e).

La période de domination de Chelsea n'a pas duré non plus. Un peu trop faciles dans leur jeu et leurs courses, les visiteurs ont commencé à s'exposer en défense. Reece James a concédé un penalty pour une faute sur Kieran Tierney et Lacazette a transformé la sanction en prenant Edouard Mendy à contre-pied (1-0, 35e). Les Blues sont restés désorganisés au milieu de terrain, N'goo Kanté a commis une faute dans l'axe et Granit Xhaka a envoyé son coup franc de 25 mètres dans la lucarne gauche de Mendy (2-0, 44e).