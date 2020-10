Aston Villa Villa a fait presque aussi bien que le Bayern face au Barça lors de la dernière Ligue des champions. Les Villans ont pulvérisé les Reds ce dimanche en clôture de la 4e journée de Premier League (7-2). Après la déroute de Manchester United devant Tottenham (1-6), le champion en titre a subi une défaite historique face à un adversaire déchaîné. Des buts en rafale signés Ollie Watkins (4e, 22e et 39e), John McGinn (35e), Ross Barkley (55e) et Jack Grealish (66e et 75e) propulsent les hommes de Dean Smith à la 2e place du classement, derrière Everton. Ceux de Jurgen Klopp ont pris une énorme leçon.