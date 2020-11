" Je pense qu'au niveau du club, j'ai fait de très très belles choses. Je suis très content de mon parcours. Mais ce n'est pas forcément la plus grosse 'success story' vu qu'il manque quand même un petit plus par rapport à la sélection nationale ", a reconnu le Français, lucide, dans un entretien diffusé samedi par Canal +.

Convoqué pour la dernière fois en août 2019, pour la rentrée des Bleus, après deux ans et demi d'absence, Laporte n'avait pas pu honorer cette convocation suite à sa grave blessure au genou contractée lors d'un match de championnat face à Brighton. Barré par Presnel Kimpembe et Clément Lenglet dans l'axe gauche, le stoppeur de City attend son heure.

"Cela fait maintenant longtemps que je n'y vais plus, c'est une grosse désillusion, surtout après avoir passé près de cinq ans en équipe de France espoirs et avoir été capitaine pendant presque trois ans. La vie fait que c'est comme ça et il faut accepter, travailler dur et s'acharner pour revenir au niveau et être encore plus fort que jamais", a-t-il ajouté. "J'espère continuer encore très longtemps, sur une saison entière, en club. C'est là qu'on peut montrer ce qu'on vaut."