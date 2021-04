Non, Tottenham ne fait pas son retour dans le Top 4 de la Premier League. Tenus en échec par Newcastle (2-2), les Spurs sont à deux points de Chelsea, étrillé par West Bromwich (2-5). Un nouveau doublé d’Harry Kane (1-1, 30e et 1-2, 34e) avait pourtant ouvert la voie aux Londoniens. Mais les errements de leur défense centrale leur auront fait perdre deux points précieux dans la course à la Ligue des champions. Joelinton (1-0, 28e) et Joe Willock (2-2, 85e) sont leurs bourreaux du jour.

