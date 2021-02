En ce 7 février 2021, Alisson a finalement pris la relève. Malheureusement pour Liverpool. La conséquence est différente mais reste importante : avec dix points de retard sur son bourreau du soir (1-4), Liverpool a presque définitivement lâché sa couronne. Même si Jordan Henderson ne voulait pas le reconnaître après coup : " On ne regarde pas le classement, on se concentre simplement sur le prochain match pour le gagner, qu’on soit leader, quatrième ou cinquième ".

Il n’empêche, le capitaine des Reds n’a pu que regretter que ce duel au sommet ne soit tranché par des " erreurs qui coûtent cher ". Celles d’Alisson, en l’occurrence. Pourtant si régulier et si serein depuis son arrivée à l’été 2018, le Brésilien a montré son pire visage à Anfield. Et ses pires relances.

D’abord avec celle, trop molle, qui a permis à un Phil Foden rayonnant de servir Ilkay Gundogan sur un plateau (1-2, 73e). Puis, encore plus énigmatique, celle qui ressemblait à une passe décisive directe vers Bernardo Silva, qui a délicieusement servi Sterling pour le but du break (1-3, 76e).

Trois minutes, deux boulettes de relance et un titre qui s’envole. Forcément, pour un seul homme, ça fait beaucoup. Alors, après coup, Jürgen Klopp a forcément dû revenir sur les circonstances de ces erreurs : " Oui, c’est vrai, ce sont deux erreurs , a concédé l’Allemand. Mais on ne lui a pas spécialement offert beaucoup d’options, surtout sur la première relance. Quant à la seconde, il a simplement mal senti la balle, peut-être qu’il avait froid aux pieds… Ça peut paraître marrant ou improbable mais je n’en sais rien ".

Cependant, Klopp refusait de charger une barque déjà bien lourde pour le Brésilien : "Ali nous a sauvé la vie tellement de fois… Ce soir, il a simplement fait des erreurs". Reste que sur la stratégie adoptée et la relance et l’obsession de certains d’uniquement tenter des passes courtes, Klopp est plus circonspect : "On n’était pas vraiment sous pression… Au pire, on peut dégager le ballon dans les gradins, là on leur a juste donné. Sans ça, le match se termine à 1-1."