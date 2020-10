Manchester City n’y arrive pas. Face à West Ham, les hommes de Pep Guardiola avaient l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire en championnat pour la première fois de la saison, mais en manque d’inspiration dans le jeu, ils n’ont pu qu’accrocher le nul (1-1). Phil Foden a répondu à l’ouverture du score de Michail Antonio pour les Hammers qui viennent de prendre 8 points en Premier League face à Wolverhampton, Leicester, Tottenham et City. Les Skyblues perdent des points pour la troisième fois en cinq matches cette saison et restent englués en milieu de tableau (11e) avant de se déplacer à Sheffield lors de la prochaine journée.

Trois ans. Cela faisait trois ans que Pep Guardiola n’avait plus aligné le même onze lors de deux matches consécutifs. Et face à West Ham, on ne peut pas dire que cela a été une réussite pour le technicien espagnol. Les onze victorieux (3-1) de Porto cette semaine en Ligue des champions ont été incapables de mettre en danger le gardien des Hammers.