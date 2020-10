Guardiola vient d'entamer sa 5e saison avec Manchester City, la plus longue période où il est resté en poste comme entraîneur. Il vit, pour le moment, sa dernière année de contrat et son bilan, brillant sur le plan national, est entaché par ses ratés à répétition en Ligue des champions, que ce soit avec le Bayern ou avec City. Vendredi, avant le match à Sheffield, il avait réitéré sa volonté, maintes fois exprimée, de prolonger avec mes Citizens. "Je suis incroyablement heureux ici. Je suis ravi d'être à Manchester et j'espère que je ferai du bon travail cette saison pour rester plus longtemps".