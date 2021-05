Josep Guardiola ne pouvait pas le laisser partir comme ça. L'entraîneur de Manchester City a rendu un vibrant hommage à Sergio Agüero après le dernier match du buteur argentin avec Manchester City en Premier League dimanche face à Everton (5-0). "On l'aime tellement", a juste pu glisser le Catalan avant que sa voix ne s'éraille et que les larmes lui montent au yeux, au micro de Sky Sports dimanche. "C'est une personne spéciale pour nous tous. Il est tellement gentil, tellement gentil", est-il parvenu à poursuivre.

Après une dernière saison avec les Citizens gâchée par les blessures et une infection au Covid-19, Agüero n'était que remplaçant au coup d'envoi. Il a tout de même reçu l'ovation des 10.000 spectateurs présents à l'entrée des joueurs sur la pelouse et les deux équipes lui ont fait une haie d'honneur. Entré en jeu à la 65e minute, l'Argentin a inscrit un doublé (4-0, 71e et 5-0, 76e), le deuxième en tant que remplaçant sous le maillot bleu ciel. Le premier était pour son tout premier match avec City, contre Swansea en août 2011.

Premier League "You're my hero!" : Le très bel hommage de Manchester City à Agüero IL Y A 5 HEURES

"Un honneur" pour Agüero

Avec ces réalisations, il porte à 260 le nombre de buts marqués pour le club, dont 184 en championnat ce qui fait de lui le joueur le plus prolifique de la Premier League avec un même club, devant Wayne Rooney avec Manchester United. "On ne peut pas le remplacer, on peut pas", a commenté Guardiola, toujours ému, "il a montré toute sa qualité en 20 minutes".

"C'était mon dernier match mais je suis heureux. Je dois remercier mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Je suis attaquant, mon objectif est de marquer des buts, et marquer deux fois pour mon dernier match, c'est fantastique", a commenté Agüero, au micro du diffuseur principal de la Premier League. "Quand je suis venu ici, je ne savais pas comment ça allait se passer. Le premier titre a été le plus important pour le club et pour moi (...) Ce n'est pas facile de rester dix ans dans le même club, donc pour moi, ça a été un honneur", a-t-il ajouté.

Avec City, Agüero, 32 ans, a été champion 5 fois, a remporté 6 Coupes de la Ligue, 1 Coupe d'Angleterre et 3 Community Shield. Dans six jours, il aura peut-être l'occasion de remporter la première Ligue des Champions pour lui et son club, contre Chelsea.

Premier League Le champion battu : City tombe à Brighton après avoir mené 0-2 18/05/2021 À 19:58